Cientistas criam teste caseiro para medir anticorpos contra Covid

- Publicidade -

Cientistas do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos, desenvolveram um teste caseiro capaz de medir os níveis de anticorpos neutralizantes contra a infecção provocada pelo coronavírus.

Estudos já mostraram que os anticorpos produzidos depois de uma infecção ou pelas vacinas caem naturalmente com o passar do tempo. Os cientistas do MIT esperam que o novo exame seja usado pelas pessoas para acompanhar até quando elas estarão protegidas contra o Sars-CoV-2.

Embora possa ser usado por qualquer pessoa, os pesquisadores ressaltam a diferença que os testes podem fazer na vida de pacientes com condições que prejudicam as respostas imunes, como o câncer ou uso de remédios depressores do sistema imunológico.

Detalhado em artigo publicado, o teste ainda está em fase de protótipo. Ele usa a mesma tecnologia do teste rápido de antígeno, que revela o resultado em um cartão. No entanto, no lugar da secreção nasal, os usurários devem coletar uma gota de sangue do dedo.

Um aplicativo de smartphone interpreta os resultados e quantifica o nível de anticorpos neutralizantes, que têm a função de impedir que o vírus se ligue às células humanas.

Fonte/ Portal metropole.com