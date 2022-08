Cientistas criam “córnea” com pele de porco para restaurar visão em humanos

- Publicidade -

Os pesquisadores usaram moléculas de colágeno derivadas da pele de porco que foram altamente purificadas e produzidas em condições estritas para uso humano. No processo de construção do implante, os pesquisadores estabilizaram as moléculas de colágeno soltas e formaram um material robusto e transparente que poderia resistir ao manuseio e implantação no olho.

Os pesquisadores também desenvolveram um novo método minimamente invasivo para tratar a doença do ceratocone, na qual a córnea fica tão fina que pode levar à cegueira. Hoje, a córnea de um paciente com ceratocone em estágio avançado é removida cirurgicamente e substituída por uma córnea doada, que é costurada usando suturas cirúrgicas.

Com o novo método, o cirurgião não precisa remover o próprio tecido do paciente. Em vez disso, é feita uma pequena incisão, por onde o implante é inserido na córnea existente.

Vale lembrar que, além dessa “córnea”, os porcos têm sido muito estudados para suprir as necessidades da doação de órgãos. No Brasil, o governo de São Paulo anunciou um investimento de quase R$ 50 milhões para o desenvolvimento de pesquisas sobre xenotransplantes. A projeção é que já em 2025, a população já pode passar a contar com esse avanço da medicina.

Fonte: Canaltech