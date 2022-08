Cientista de renome se desculpa por postar foto de salame e dizer que era uma estrela

O tuíte (veja abaixo em francês) dizia: “Foto de Proxima Centauri, a estrela mais próxima do Sol, localizada a 4,2 anos-luz de nós. Foi capturada pelo JWST. Este nível de detalhe… Um novo mundo é revelado dia após dia.”

“Bem, na hora do aperitivo os vieses cognitivos parecem encontrar algo para se divertir… Portanto, tome cuidado com eles. De acordo com a cosmologia contemporânea, não há objeto pertencente à charcutaria espanhola, exceto na Terra”, acrescentou.

Objetivo pedagógico’ Klein, físico e filósofo da ciência, afirmou ao portal francês Le Point que era “a primeira vez que faço uma piada nessa rede como figura de autoridade científica. A boa notícia é que alguns entenderam imediatamente a mentira, embora também tenham sido necessários dois tuítes para esclarecer totalmente”.

Ele disse que era como se fosse uma experiência e que a reação ao post “ilustra o fato de nesse tipo de redes sociais as fake news têm sempre mais sucesso do que as notícias reais”.

O cientista acreditava que se não tivesse relacionado a imagem do salame ao telescópio James Webb, “não teria feito tanto sucesso”.

O James Webb, lançado em 25 de dezembro do ano passado, custou US$ 10 bilhões (cerca de R$ 53 bilhões) e é o sucessor do famoso telescópio espacial Hubble.

Em julho, foi divulgada a imagem considerada a visão infravermelha mais profunda e detalhada do Universo até hoje, contendo a luz das galáxias que levaram bilhões de anos para chegar até nós.