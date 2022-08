Ciclone extratropical provoca chuva volumosa em boa parte do Brasil nesta terça-feira (09) de agosto

- Publicidade -

Uma grande e forte frente fria e um ciclone extratropical se organizam sobre o centro-sul do Brasil nesta terça-feira, 09 de agosto. O tempo fica instável em toda a região Sul, com alerta para chuva volumosa no litoral e sul de Santa Catarina. Chove forte também no Paraná e no leste e nordeste do Rio Grande do Sul.

De acordo com a Climatempo, uma frente fria deixa o tempo muito instável em São Paulo e chove em todas as regiões do estado. Dia com muitas nuvens e chuva a qualquer hora no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, na Zona da Mata Mineira e no estado do Rio de Janeiro.

Muitas nuvens na Grande Belo Horizonte e no sul do Espírito Santo, mas sem chuva. O sol e o calor predominam nas outras áreas capixabas e mineiras.