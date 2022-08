Ciclista fica ferido após ser atropelado por carro em cruzamento

Segundo a Polícia Militar, o motorista do carro, de 31 anos, relatou que trafegava no sentido da BR-174, quando a vítima tentou atravessar a avenida, mas não conseguiu. Em seguida, o ciclista tentou retornar e foi atingido pelo veículo.

Ainda conforme as autoridades, foi constatado que o motorista estava devidamente habilitado e o veículo com a documentação regularizada. O caso foi apresentado no 5º Distrito Policial para as providências cabíveis.

Fonte: G1RR