Ciclista cai e quebra a perna após ficar presa pelo pescoço em fios de alta tensão

Uma mulher de 53 anos sofreu um grave acidente quando pedalava sua bicicleta na manhã da última quinta-feira (18), em Campo Grande

A ciclista ficou presa pelo pescoço em fios de alta tensão, que estavam caídos, e foi arremessada no meio da rua na Estrada da Posse. Como resultado, ela quebrou a perna.

Segundo informações, a mulher foi identificada como Isabel Cristina Alves Cabral. Ela foi resgatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital Rocha Faria com fraturas na tíbia e no tornozelo.

O marido, Maurício dos Anjos Nascimento, relatou que Isabel pedalava normalmente quando os fios caídos enrolaram em seu pescoço. Ele também reclamou do atendimento no hospital.

“Jogou ela na rua. E ela ficou ali uns quarenta minutos, mais ou menos. A ambulância veio buscá-la. Foi pro Hospital Rocha Faria e, chegando lá, não teve um atendimento sequer”, disse.

Hospital diagnostica lesões

Isabel desistiu do atendimento no local e procurou um hospital particular, que constatou as lesões e agendou duas cirurgias para corrigi-las.

Em nota, o Hospital Rocha Faria negou falha no atendimento, mas prometeu apurar a denúncia. Já a Light informou que não tem responsabilidade pelos cabos caídos, que seriam de uma empresa de telecomunicação.

