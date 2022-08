“Chorava…”; Poliana Rocha não esconde que Leonardo sofreu ao saber do casamento de Zé Felipe com Virginia Fonseca

- Publicidade -

Poliana Rocha voltou a conversar com seus seguidores nesta última madrugada de domingo (21). A vovó de Maria Alice, respondeu algumas dúvidas nas suas redes sociais. Uma dessas dúvidas que chamou atenção, foi a reação que o Leonardo teve, ao saber do casamento do seu filho Zé Felipe com a influenciadora Virginia Fonseca. Poliana não escondeu, e respondeu as curiosidades.

Pelos seus stories, a jornalista abriu a já conhecida caixinha de perguntas, e foi de novo, questionada sobre a sua vida pessoal. Um de seus seguidores perguntou se a musa pratica autoconhecimento e a famosa explicou o quão importante é esse fator em sua vida. “Sempre busco me evoluir, expandindo meu nível de consciência! Não quero viver no automático, ser robotizada… Quero me permitir sentir, desconstruir crenças limitantes, amar, doar e não cobrar!“, respondeu.

E teve mais… A mãe do cantor Zé Felipe deu detalhes sobre o seu casamento com Leonardo, mas desta vez, a resposta não foi curta. “Por que não desistiu do casamento?”, questionou um seguidor. “Porque não queria acabar com minha família!”, respondeu Poliana. E por fim, não teve travas na língua ao comentar sobre o adeus de Zé Felipe ao sair de casa.

Ela abriu o jogo sobre o fato do seu filho sair de casa para morar com Virginia. “Quando Zé casou você teve síndrome do ninho vazio?” Perguntou outro. A influenciadora conta que sofreu. “Tanto eu quanto o Léo sentimos muito! O ninho ficou vazio e sofremos! A sorte é que eles moram perto da gente. Léo chorava quase toda noite sentindo falta do Zé”, disse ela.

Fonte: Bola Vip