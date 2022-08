China inicia exercícios militares e dispara mísseis em torno de Taiwan após visita de Pelosi

- Publicidade -

O Exército de Libertação Popular da China iniciou exercícios militares em seis áreas que circundam Taiwan nesta quinta-feira (4), informou a televisão estatal chinesa. As atividades incluem disparos com munição real nas águas e no espaço aéreo ao redor de Taiwan.

Os exercícios acontecem um dia após uma visita da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha que Pequim considera território chinês e devem terminar no próximo domingo (7), de acordo com a reportagem da televisão estatal.

O Comando Oriental da China disse que completou vários disparos de mísseis convencionais em águas ao largo da costa leste de Taiwan na quinta-feira como parte dos exercícios planejados. O Ministério de Defesa da ilha disse que projéteis também foram disparos nas águas ao nordeste e sudoeste.