China anuncia novos exercícios militares em torno de Taiwan nesta segunda (8)

- Publicidade -

Os militares da China anunciaram nesta segunda-feira (8) novos exercícios militares nos mares e no espaço aéreo ao redor de Taiwan – um dia após o término programado de seus maiores exercícios de todos os tempos, realizados em resposta à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taipé na semana passada.

O Comando Oriental chinês disse que realizará as novas atividades conjuntas com foco em operações de assalto marítimo – confirmando os temores de alguns analistas de segurança e diplomatas de que Pequim continuará a manter pressão sobre as defesas de Taiwan.

A visita de Pelosi à ilha na semana passada enfureceu a China, que considera Taiwan como parte de seu território e respondeu com lançamentos de mísseis balísticos sobre Taipé pela primeira vez, além de suspender alguns canais de diálogo com Washington.

A duração e a localização precisa dos exercícios mais recentes ainda não são conhecidas, mas Taiwan já diminuiu as restrições de voo perto das seis áreas de atividades chineses anteriores.

Fonte: CNN Brasil