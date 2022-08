Cheias do Rio Acre são tema de audiência pública na Expoacre

- Publicidade -

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano Regional do Acre (Sedur) convidou entidades públicas e da sociedade civil para o lançamento da elaboração do projeto de regularização de vazões do Rio Acre.

O evento foi realizado no auditório institucional da Expoacre na tarde desta segunda-feira, 1º, com a participação de nomes do ambiente acadêmico e da esfera federal.

Para a presidente da Associação dos Moradores da Área de Proteção Ambiental (APA) Lago do Amapá, Alieth Maria de Souza, o estudo feito pela empresa contratada pela Sedur poderá apresentar soluções aos problemas de abastecimento da capital.

“Precisamos desse levantamento de dados o quanto antes, para encontrar soluções. Dentro dos estudos, precisamos pensar com seriedade na questão da desafetação que estão querendo realizar em áreas de proteção permanente para especulação imobiliária; por serem ricas em recursos naturais é que devemos preservar”, disse Alieth.

O titular da Sedur, Luiz Felipe Aragão, lembra que esse estudo é importante e já vem sendo um dos pontos principais de cuidado com o principal abastecedor de água das cidades acreanas.

“O estudo foi abordado no início da gestão. Com a pandemia, a contratação da empresa responsável pelo levantamento ficou prejudicada, e iniciamos agora, para juntos encontrar soluções”, destacou Aragão.

Fonte/ Assessoria