Chefe do tráfico é preso na torcida durante Fluminense x Fortaleza

Na noite desta quarta-feira (17), enquanto Fluminense e Fortaleza disputavam o jogo de volta pelas quartas da Copa do Brasil, a Polícia Militar do Rio de Janeiro prendeu, no meio da torcida no Maracanã, um homem de apelido “Foca”.

Ele é apontado pelos policiais como o chefe do tráfico de drogas na Comunidade do Castelar, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Em nota, a Secretaria de Estado da Polícia Militar afirmou à CNN que recebeu informações do Setor de Inteligência de que o criminoso estaria na torcida durante a partida de futebol.

“Os policiais juntamente com equipes do BEPE localizaram e detiveram o criminoso, que é responsável por homicídios ocorridos na área de atuação do 39º BPM”, informou a nota.

De acordo com os policiais, “Foca” estava foragido e tinha dois mandados de prisão em aberto.

A ocorrência foi encaminhada para a 19ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Fonte: CNN Brasil