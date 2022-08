Chapelaria acreana pode apresentar suas peças no Rock In Rio, maior evento de música do país

- Publicidade -

Presente na Expoacre 2022, maior feira de negócios do Estado, a Chapelaria Sol & Lua, com pouco mais de um ano de criação se destaca e já dita moda por onde passa. Recentemente, a coleção da marca esteve nas passarelas do São Paulo Fashion Week (SPFW).

Agora, a proposta é expôr as peças no maior festival de música do Brasil, o Rock In Rio, que acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro.

Com loja em Rio Branco, e representações no Rio de Janeiro, São Paulo e também na Espanha, Lindomar Neves, proprietária da chapeleira falou sobre a rápida projeção que a marca alcançou.

“Acredito que as peças, exclusivas, sejam um dos nossos diferenciais, o que fez com que tivéssemos o reconhecimento das pessoas, dos que adquirem os nossos produtos, com artistas conhecido nacionalmente”, disse a empreendedora, que, após trabalhar em diversos negócios, encontrou o caminho certo, o dos bons lucros.

Ela disse que escolheu trabalhar nesse ramo, após uma ampla pesquisa de mercado.

“Antes de iniciar o negócio, fiz um pesquisa sobre a venda de chapéus, não os que já estavam sendo comercializados, mas uma coisa diferenciada. Percebi que artistas, influenciadores e a galera do rock, estavam saturados com os chapéus que o mercado oferece. Então, lançamos nosso produto, e caímos no gosto do público”

Ela também comentou sobre a possível participação da marca no Rock In Rio.

“Mandamos uma proposta para a coordenação do festival, foi pré-confirmado, porém, acredito que dará certo. Queremos mostrar o que fabricamos. Já desenvolvemos a coleção para o evento. Vamos conquistar o mercado mundial”, frisou a CEO da Sol & Lua, destacando o apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do estado do Acre (Sebrae/AC). Um parceiro de longa data”, concluiu Neves.

Fonte/ A Gazeta do Acre