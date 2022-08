Chapa 100% bolsonarista’ celebra Márcia Bittar na disputa ao Senado ao lado de Mara Rocha para governo

- Publicidade -

Apesar de ter a senadora Simone Tebet como pré-candidata à Presidência da República, o MDB do Acre deve caminhar junto ao presidente Jair Bolsonaro, nas eleições de 2022. Na noite da última quinta-feira, 04 de agosto, a pré-candidata ao Senado, Márcia Bittar (PL), anunciou a composição da chapa que integra junto ao MDB.

Com a deputada federal Mara Rocha (MDB), candidata ao governo do Acre, e Fernando Zamora (PL), como vice, o Movimento Democrático Brasileiro uniu forças com o Partido Liberal e terá Márcia Bittar (PL) na chapa majoritária. As articulações foram feitas pelo senador Márcio Bittar (UB), que deve se lançar na disputa pelo governo do Estado.

“Aliança fechada, chapa 100% bolsonarista. Obrigada MDB, obrigada a nossa pré-candidata ao governo Mara Rocha e seu vice Fernando Zamora e a todos pelo caloroso acolhimento que recebi. Estou muito feliz e honrada em fazer parte desse projeto e colocar meu nome à disposição do povo acreano como pré-candidata ao Senado da República”, afirmou Márcia.

A chapa será oficializada nesta sexta-feira, 05 de agosto, às 18 horas, durante a convenção partidária do MDB, no Gran Reserva, em Rio Branco.

Fonte/ A Gazeta do Acre