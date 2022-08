Centro de Multimeios da Prefeitura de Rio Branco leva cultura às escolas municipais

- Publicidade -

O Centro de Multimeios, da Prefeitura de Rio Branco, leva diariamente elevadas doses de cultura aos alunos das escolas municipais. Suas atividades agregam diversas linguagens artísticas como, por exemplo, música, teatro, conotação de histórias, artes visuais e literatura, utilizando-as para uma formação mais completa e de maior qualidade para as crianças da Rede Municipal de Ensino, tornando, assim, as vivências e experiências escolares mais estimulantes e prazerosas.

A interação com a arte deve iniciar logo nos primeiros anos de vida, ouvir músicas, histórias, ter contato com livros, interagir com esculturas e pinturas, assistir filmes e peças de teatro. Para o Centro de Multimeios, o contato com a arte extrapola o âmbito da diversão e do lazer. Ele é fundamental para aprendizagem e para o completo desenvolvimento do ser humano.

Aguçar o olhar sensível, provocar diferentes interpretações do mundo e contribuir com aspectos cognitivos e emocionais é o que norteia as ações do Centro de Multimeios. Como conta, emocionada, a professora Lázara Campos, há 28 anos trabalhando no Centro e levando cultura às nossas crianças.

“A criança chega, é recebida aqui, neste espaço, tem brincadeiras de rodas de antigamente, é recepcionada por um personagem chamado Boquinha, que se torna amigo das crianças, daqui eles vão para a biblioteca infantil, à galeria de arte, ao cinema e à brinquedoteca. Eu amo esse trabalho. Eu digo que até as minhas dores passam. Isso aqui é remédio para a minha alma”, enfatizou Lázara.

O Centro de Multimeios recebe, em sua sede, alunos de várias escolas. Nesta quinta-feira (18) esteve presente a Escola de Educação Infantil Chrizarubina Leitão.

Os principais projetos do Centro de Multimeios são: Hoje é Dia de Multimeios, quando o Centro recebe a visita de alguma escola da Rede Municipal de Ensino, e Atendimento à Comunidade Escolar, quando uma equipe leva todas as atividades lúdicas às instituições de ensino gerenciadas pela Secretaria Municipal de Educação.

A professora de arte educadora, Francisca Castro, 12 anos atuando no Centro de Multimeios, relata sobre a felicidade que sente em poder desenvolver esse trabalho. “É um prazer fazer parte dessa equipe. Eu sou imensamente feliz e privilegiada de fazer esse trabalho. A felicidade de estar aqui com eles é incrível”, explicou.

A secretária Municipal de Educação, Nabiha Bestene, enalteceu o trabalho realizado pelo Centro. “É um trabalho fantástico que eles fazem com as crianças, seja lá mesmo, levando as escolas para lá, ou eles se dirigindo até às escolas. É um Centro que realmente faz parte da nossa felicidade aqui na secretaria”, finalizou.