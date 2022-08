Cena de terror: Grupo invade casa e esfaqueia jovem quase 20 vezes

Conforme apurado, o jovem foi atingido por golpes de faca ao sair na varanda de casa. A esposa dele, que está grávida de sete meses, tentou proteger o marido e também foi agredida, com chutes na barriga.

Em rondas pelo bairro, a Polícia Militar conseguiu localizar sete suspeitos, que foram presos. De acordo com as autoridades, as pessoas confessaram o crime e afirmaram que a causa foi um desentendimento com a vítima.