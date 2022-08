Casal é preso por suspeita de agredir criança de 1 ano

- Publicidade -

Um casal suspeito de agredir um menino de 1 ano e 2 meses foi preso preventivamente nesta quinta-feira (18) em São Luiz Gonzaga, no Noroeste do Rio Grande do Sul. A Polícia teve conhecimento do caso após denúncias anônimas para o Conselho Tutelar.

Os conselheiros foram até a casa do casal e constataram as agressões. O menino tinha fraturas nos braços e pernas, além de vários hematomas pelo corpo. Ele foi levado na quarta-feira a um hospital do município de Santa Rosa, onde permanece internado na UTI em estado estável.

De acordo com a delegada responsável pela investigação do caso e titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de São Luiz Gonzaga, Tanea Bratz, o inquérito deve ser concluído até a próxima sexta-feira (26). Foram apreendidos celulares e as oitivas seguem na próxima semana.

Quando der alta, a criança será encaminhada para um abrigo de São Luiz Gonzaga. O casal estava junto há dois meses.

Fonte: G1 RS