Casal é preso após condutor embriagado e sem CNH causar acidente na BR-364

A Polícia Rodoviária Federal prendeu um motorista por dirigir sob influência de álcool, na noite da última sexta-feira (6). Ele não possuía carteira nacional de habilitação (CNH).

A equipe de policiais estava em ronda no km 119 da BR 364 quando parou para atender um acidente do tipo colisão traseira, sem vítimas. Após conversa com os envolvidos, verificou-se que o motorista, proprietário do veículo, estava embriagado. Ele não possuía CNH nem permissão para dirigir e recusou realizar o teste do etilômetro. Além disso, a passageira, esposa do condutor, também foi presa por ameaçar o proprietário do outro veículo envolvido.

O casal foi preso e encaminhado para a Delegacia de Flagrantes da Polícia Civil.

