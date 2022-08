Casal é atacado por vizinho após discussão e idosa de 64 anos morre com facada no peito

- Publicidade -

Na manhã desta quinta-feira (18), Ivonete Bartolomeu, de 64 anos, foi morta a facada em casa por um vizinho de 25 anos em Sidrolândia, cidade distante 70 quilômetros de Campo Grande. O marido da vítima, de 62 anos, também foi alvo do suspeito.

Conforme as primeiras informações, o casal estava na residência quando o vizinho teria ido ao local e começou uma discussão. Em determinado momento, o rapaz sacou uma faca e atingiu a idosa com uma facada na altura do peito, depois atacou o idoso, também com uma facada no braço e no pescoço.

O suspeito fugiu do loca, mas conforme o Sidrolândia News ele ainda procurou a Polícia Militar e se apresentou, confessando o crime. A idosa foi atingida no peito com a facada e não resistiu aos ferimentos. Já o marido foi encaminhado ao posto de saúde para atendimento médico.