Casal de idosos é espancado com macaco hidráulico após discussão com vizinhos

Um casal de idosos de 71 anos foi espancado por um grupo de vizinhos após discussão em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última sexta-feira (19). As vítimas foram atingidas com golpes de macaco hidráulico.

Uma câmera de segurança registrou o momento do ataque. O idoso aparece na porta da própria residência discutindo com o grupo. O bate-boca se intensifica e, em certo momento, um dos suspeitos vai até o carro e apanha o macaco no porta-malas.

O rapaz atinge o idoso, que cai no chão e é repetidamente agredido. A esposa da vítima tenta intervir e também acaba atacada. O espancamento só termina quando o portão da residência é fechado.

A neta dos idosos relatou, em entrevista ao g1, que a avó chegou a ser atingida por um golpe de facão durante o ataque.

“Eles estão bem lesionados, meu avô estava internado até ontem (sábado, 20). Está com a cabeça machucada dos golpes de macaco. Minha avó está com o rosto inchado das agressões e com um corte de facão nas costas”, declarou.

Ainda de acordo com a mulher, o idoso teve seis costelas fraturadas por conta do espancamento. Ela explicou, ainda, que os autores das agressões são pai e filho e vivem próximos às vítimas.

Vítimas estão com medo

A família do casal contou que os idosos estão com medo de sair de casa desde que aconteceu o ataque.

A Polícia Militar esteve no local e registrou boletim de ocorrência, segundo o qual, os suspeitos não foram localizados.

Em entrevista, um dos agressores negou as acusações, mas admitiu que se arrependeu da briga.

