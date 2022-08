Casagrande defende Mbappé: “Falta de profissionalismo do Neymar”

- Publicidade -

Em sua coluna no Uol, Walter Casagrande criticou Neymar. O comentarista e ex-jogador não poupou palavras para se referir ao jogador da Seleção Brasileira e defendeu Mbappé, companheiro do brasileiro no Paris Saint-Germain, dupla que vem soltando faíscas.

“A falta de profissionalismo do melindrado Neymar deve ser insuportável para um campeão do mundo e melhor jovem da Copa da Rússia em 2018. O PSG ofereceu o brasileiro até para Marte (ok, não para Marte, mas para alguns times europeus sim, como a Juventus, como me disseram amigos de Turim, cidade onde joguei), mas ninguém quis bancar um cara egocêntrico, que não joga para o time e tem altos salários”, disse.

Em defesa do amigo e companheiro de Seleção Brasileira, Thiago Silva comentou no post da página @ofuiclear, no Instagram. “Neymar, o que você fez contra esse rapaz?? Não é possível, gente”, escreveu.