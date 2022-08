Casa incendeia na zona rural de Xapuri após dono queimar lixo no quintal

- Publicidade -

Um incêndio de uma casa, no ramal da Ribeiracre, na zona rural de Xapuri, na tarde desta terça-feira (9), foi provocado por uma queima de lixo no quintal feita pelo dono, segundo informação do Comando do Corpo de Bombeiros de Xapuri.

Um vídeo que foi divulgado em redes sociais mostra a casa já quase que totalmente consumida pelo fogo, junto com um áudio de um morador relatando o incêndio da casa e que a causa teria sido a queda de um raio.

A comandante do 8º Batalhão do Corpo de Bombeiros, sediado na cidade, tenente Laiza Mendonça, informou que a unidade não foi notificada da ocorrência, mas ela disse que confirmou o fato por meio de uma pessoa conhecida.

Posteriormente, a comandante complementou a informação descartando que uma descarga atmosférica tivesse sido a causa do incêndio.

“Não foi raio, foi um lixo que o dono foi queimar e começou a ventar, daí acabou espalhando para o campo e pegando na casa. Realmente, ele não ligou para os Bombeiros, pois em menos de 10 minutos a casa já estava tomada pelo fogo e ele não conseguiu tirar nada de dentro”, afirmou.

Veja vídeo: