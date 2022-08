Carreta do Hospital do Amor realiza agendamentos de exames na Expoacre 2022

- Publicidade -

Parte das atividades da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), na Expoacre 2022, é a realização de agendamentos para exames de mamografia e papanicolau. A carreta do Hospital do Amor atende até o dia 7 de agosto, a partir das 18h, no estande da Saúde.

De acordo com a diretora administrativa do Hospital do Amor, Ana Maria Negreiros, a instituição tem o papel, não de apenas oferecer os serviços em saúde, mas também de trabalhar a prevenção por meio de orientações e esclarecimentos à população.

“Nosso principal objetivo na Expoacre é a divulgação das ações do Hospital do Amor. A carreta, que é a nossa unidade móvel, percorre por todos os municípios do estado, levando exames, realizando agendamentos e, principalmente, alertando às pessoas sobre a prevenção do câncer”, disse.

Além dos agendamentos, o hospital está divulgando um serviço recém-implementado na unidade de Rio Branco: o de prevenção de câncer de boca e de pele. O público-alvo são homens e mulheres, fumantes e etilistas (que consomem álcool), ex-fumantes há pelo menos 20 anos e pessoas que apresentam lesões suspeitas há mais de 15 dias.

Os exames de quem realizar o agendamento durante a festa agropecuária, serão feitos na unidade fixa do Hospital do Amor, na capital. Para agendar, o cidadão precisa estar com o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS), RG, CPF e comprovante de residência.

Assessoria