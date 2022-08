Carlos Bolsonaro e Bolsonaro tem site cancelado por não pagar domínio

- Publicidade -

O vereador Carlos Bolsonaro deve ter esquecido de pagar o domínio de seu site de divulgação parlamentar. A página, que antes expunha seus modestos feitos na Câmara do Rio, agora está em branco.

O mesmo aconteceu, nesta semana, com o domínio do site bolsonaro.com.br, que também divulgava ações e feitos de Jair Bolsonaro na Presidência da República. Agora, a página publica notícias com críticas ao presidente e imagens que o comparam a Hitler.

O site de Carluxo, que agora está em branco, continua aparecendo na página de Carlos na Câmara do Rio, junto com o blogspot da família Bolsonaro, que divulga a atuação do clã na política.

Fonte: Metrópoles/Colunista Guilherme Amado