Carlos Beirute, Médico e ex-vereador de Rio Branco, desiste de sua candidatura ao Senado da República0

O médico e ex-vereador de Rio Branco, Carlos Beirute, informou na noite da última quinta-feira (18) que decidiu desistir da sua candidatura ao Senado Federal.

De acordo com Manoel Pedro, presidente do partido, a desistência foi decidida junto com Jonathan Donadoni chefe da casa civil na tarde de quinta-feira, e o objetivo dessa decisão é fortalecer a chapa do govenador Gladson Cameli e do ex-deputado estadual, Ney amorim ao Senado. “O que passou foi o processo. A gente entende que a situação não é pra ser dividida. Temos várias candidaturas ao senado e isso segrega muito, então, temos que somar para que dentro do projeto possamos ter uma chapa vitoriosa”, disse.

Donadoni disse que a desistência do PSDB faz com que o tempo de propagando eleitoral seja maior, em torno de 1 minuto e 15 segundos. “Isso é pela unificação da candidatura majoritária (Ney Amorim). O PSDB teve essa leitura madura desse processo para ajudar o governador”, disse.

Segundo Beirute, não houve nenhuma pressão do Palacio de Rio Branco para que ele tivesse essa desistência. “É uma satisfação poder ajudar e fortalecer a chapa do Gladson Cameli e Ney Amorim”, comentou.

O médico ainda disse que a possibilidade do PSDB compor a suplência da candidatura majoritária Palaciana ainda existe.

Fonte/ Jornal O Rio Branco