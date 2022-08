CAPOTAMENTO: Bebê e mãe morreram após capotamento de L200 na BR-364

- Publicidade -

Duas pessoas morreram em mais um grave acidente ocorrido na BR-364, em Porto Velho (RO).

O acidente trágico aconteceu nesta tarde de segunda-feira (01) na região do distrito de Vista Alegre do Abunã. Uma das vítimas morreu no local e a outra ao ser socorrida para uma unidade médica hospitalar da localidade.

Segundo o Rondoniaovivo apurou, uma caminhonete modelo L200 Triton seguia de Vista Alegre do Abunã em direção ao distrito Jaci-Paraná, quando ao ultrapassar uma carreta saiu da pista para evitar colisão frontal com um motocicleta.

Com isso, a caminhonete acabou capotando. Sirlany Barbosa, 22, morreu no local e o bebê dela de oito meses foi a óbito ao dar entrada no hospital. Outras três vítimas foram socorridas em estado gravíssimo.

Fonte: Rondoniaovivo