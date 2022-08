Cantores gospel não querem mais liberar músicas para novelas da Globo

- Publicidade -

A relação da Globo com artistas evangélicos nunca esteve tão estremecida como nos últimos tempos. Isso porque, nem mesmo as músicas de grandes nomes do gospel estão sendo liberadas para as novelas da emissora. A coluna LeoDias descobriu que muitos deles, inclusive, se uniram nesse movimento de boicote à emissora. Aline Barros e Bruna Karla estão entre os que se opõem em ter seus respectivos trabalhos ligados à dramaturgia do canal.