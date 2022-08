Cantora Bruna Karla é a atração gospel da Expoacre 2022, nesta quinta-feira

- Publicidade -

A cantora Bruna Karla é a atração nacional na Noite Gospel, realizada nesta quinta-feira, 4, na Arena de Shows Amilton Brito, da Expoacre.

Com previsão de início para às 20h, o show ocorrerá após a atração de abertura, que será realizada pelo Ministério Gade. A entrada para o evento musical é gratuita, mas haverá uma coleta para doações de 1kg de alimento não perecível.

◾Veja a programação completa da Expoacre nesta quinta-feira, 4:

▪️9h – Prova de Ranch Sorting

▪️17h – Ageac: atendimento (Idoso, estudante, professor e especial) para aquisição de carteira de gratuidade para transportes intermunicipais;

▪️18h – Abertura ao público dos estandes de exposições (Cageac, Sepa, Idaf, Emater, Sesacre, Secretaria de Saúde, Procon, entre outros), setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento da Expoacre 2022;

▪️18h – Prova de 3 Tambores (CBMAC com apoio preventivo)

▪️20h – Noite Gospel – Show Nacional. Local: Arena de Show Amilton Brito. (CBMAC com apoio preventivo)

▪️0h –Fechamento dos estandes de Exposições;

▪️3h – Encerramento de todas as atividades do dia na Expoacre 2022.

Por: Jornal A Gazeta do Acre