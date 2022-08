Cantora Anitta é a primeira brasileira a conquistar o prêmio VWA

- Publicidade -

Anitta venceu o prêmio de Melhor Clipe de Música Latina do Video Music Awards 2022 com Envolver. A cantora foi a primeira brasileira a conquistar a premiação e ficou surpresa com a vitória.

“Eu realmente não esperava por isso, acho que vou chorar. Ok, então só quero dizer, para quem não sabe, essa noite estamos fazendo história. É a primeira vez do Brasil aqui, sou a primeira do meu país a receber um prêmio como esse e quero agradecer à minha família e aos meus fãs”, disse Anitta depois de receber o troféu.