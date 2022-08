Cangaço: Briga entre cafetina e travesti acaba na ponta do facão

- Publicidade -

Uma briga entre uma cafetina e uma travesti de 28 anos acabou com a mulher ferida com golpes de facão, no sábado (27), na Vila Progresso, em Campo Grande.

A vítima contou que a briga começou por volta das 22 horas, quando a cafetina passou a ameaçar a vítima depois de falarem para a autora que a travesti não estava repassando o dinheiro dos programas feitos por ela. “Você é uma filha da p*, vou te matar”, teria dito a cafetina.

Nisso, a cafetina agrediu a travesti com golpes de facão nas costas, braços, pernas e nádegas. A cafetina não foi localizada, e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.