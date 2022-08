Candidatura de Lula e Alckmin à Presidência é registrada no TSE

- Publicidade -

A deputada federal Gleisi Hoffman, presidente nacional do PT, registrou neste sábado (6/8) o pedido de registro da candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva a um terceiro mandato na Presidência da República. Lula terá como candidato a vice o ex-tucano Geraldo Alckmin, hoje no PSB, a quem venceu nas eleições de 2006.