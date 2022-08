Candidatos a governador apoiados por Bolsonaro estão na frente em 7 estados

- Publicidade -

A cerca de 40 dias para o primeiro turno das eleições, candidatos a governador apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) estão na frente em sete dos 27 estados, de acordo com as mais recentes pesquisas registradas na Justiça Eleitoral (veja detalhes no fim desta matéria).

Candidaturas ligadas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) seguem na dianteira em outras cinco unidades da Federação. Em dois (Paraíba e Pernambuco), o PT não apoia oficialmente os postulantes que estão na frente, mas possui afinidade ideológica com ambos. Em nove estados os nomes que lideram são da terceira via, ou seja, não apoiam abertamente nem Lula nem Bolsonaro. Nos quatro restantes há empate técnico.

As unidades federativas em que postulantes a governador abertamente apoiados por Bolsonaro estão na frente são:

Acre, com Gladson Cameli (PP);

Distrito Federal, com Ibaneis Rocha (MDB);

Ceará, com Capitão Wagner (União);

Paraná, com Ratinho Júnior (PSD);

Rio de Janeiro, com Cláudio Castro (PL);

Sergipe, com Valmir de Francisquinho (PL); e

Mato Grosso, com Mauro Mendes (União).

Já em outros cinco estados, candidatos aliados a Lula estão na dianteira. São eles:

Alagoas, com Paulo Dantas (MDB);

Espírito Santo, com Renato Casagrande (PSB);

Pará, com Helder Barbalho (MDB);

Rio Grande do Norte, com Fátima Bezerra (PT); e

São Paulo, com Fernando Haddad (PT).

Em outros quatro estados há empate técnico: Amapá, Amazonas, Maranhão e Tocantins. O primeiro tem situação curiosa, pois PT e PL não possuem candidatura própria e apoiam o mesmo político: Clécio Luís (SD). É a única unidade federativa em que as duas siglas, adversárias na disputa federal, estão na mesma coligação estadual. O postulante ao governo amapaense não disse quem apoiará para presidente.

No Amazonas, o candidato bolsonarista é o atual governador, Wilson Lima (União), que está empatado com o ex-governador Amazonino Mendes (Cidadania).

No Maranhão, a disputa está entre dois candidatos de esquerda: o atual governador, Carlos Brandão (PSB), e o senador Weverton Rocha (PDT). Já no Tocantins, o bolsonarista Ronaldo Dimas (PL) está empatado com o governador local, Wanderlei Barbosa (Republicanos).

Fonte: Metrópoles