Candidato ao Senado, Mourão se declara branco e tira “general” do nome

O vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) oficializou junto ao Tribunal Superior Eleitoral que será candidato a uma vaga no Senado pelo Rio Grande do Sul. No registro, ele fez alterações em relação ao que havia declarado em 2018.

Há quatro anos, quando concorreu na chapa de Jair Bolsonaro (PL), Mourão havia se declarado como “indígena”. Agora, mudou para “branco”. O pai de Hamilton Mourão, Antônio Hamilton Mourão, também é general e é natural do Amazonas, de onde viria a ascendência indígena do vice-presidente.

Sobre a patente militar, o político optou por tirar o “general” em 2018, foi “General Mourão”, e usará apenas o nome civil nas urnas: Hamilton Mourão.

Outra mudança foi no patrimônio do vice-presidente: em 2018, havia declarado R$ 414 mil em bens. Agora, o valor indicado ao TSE foi de R$ 1,1 milhão.

Os suplentes declarados de Mourão serão a deputada Liziane Bayer, pastora evangélica, e o coronel Mário Andreuzza.

Vice de Bolsonaro

Ao longo do mandato, Hamilton Mourão e Jair Bolsonaro tiveram um afastamento, além de um desgaste na relação. Enquanto Mourão concorrerá ao Senado pelo Rio Grande do Sul, Bolsonaro tentará a reeleição com o general Walter Braga Netto como vice. A candidatura ainda não foi registrada oficialmente.

