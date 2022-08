Câncer de pâncreas: conheça os principais sintomas e fatores de risco

“Os sintomas iniciais costumam ser inespecíficos: às vezes é um desconforto na região superior do abdômen, ou um cansaço que pode ser confundido com doenças como a anemia“, explica o oncologista Daniel Girardi, do Hospital Sírio-Libanês de Brasília. “À medida que o câncer avança, os sintomas costumam ficar mais intensos e pode ser notado emagrecimento e icterícia (condição que deixa a pele amarela), devido a alterações que atingem o fígado”, acrescenta.

Por isso, é importante ficar atento a qualquer manifestação persistente de um ou mais dos seguintes sinais: