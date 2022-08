Canadá: Universidade de Toronto oferece bolsa para estudar e morar de graça

- Publicidade -

A Universidade de Toronto, no Canadá, está com inscrições abertas para o programa Lester B. Pearson de bolsas de estudo para estudantes internacionais. Os subsídios são integrais, cobrem 100% das mensalidades e incluem auxílio financeiro para moradia.

De acordo com o site da universidade, as bolsas Lester B. Pearson buscam “reconhecer estudantes que demonstrem histórico acadêmico excepcional, criatividade e vistos como lideranças em suas escolas”. Um dos principais critérios de seleção dos bolsistas leva em consideração a atuação do candidato na escola e comunidade de origem e que tenha gerado algum impacto positivo.

São, ao todo, 37 bolsas de estudo, que incluem:

cobertura das taxas do curso;

livros;

seguro para acidentes;

moradia.

