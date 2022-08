- Publicidade -

Campeonato de jogos eletrônicos inicia nesta quarta, no espaço da Tecnologia na Expoacre

O Campeonato de Jogos Eletrônicos (E-Copa Seict), promovido pela Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia, inicia presencialmente nesta quarta-feira, 3.

“O projeto tem por objetivo divulgar os jogos eletrônicos para a comunidade em geral como uma nova oportunidade de negócio, além de estimular o espírito empreendedor na juventude do Acre”, pontua o gestor da Seict, Assurbanipal Mesquita.

A programação, que vai do dia 3 ao dia 7, conta com minicampeonatos de mortal combate, Fifa, entre outros. Além de jogos de inteligência, no evento, também serão feitas as modalidades de mobile e emulador, sendo que as semifinais ocorrem das 18h às 22h, e as finais das 14h às 17h .

Os jogos ocorrem no espaço da Tecnologia, ao lado do galpão da Indústria, e está aberto para a comunidade em geral utilizar, fora do horário das competições.

A final será transmitida em um telão dentro do auditório para o público em geral.

Fonte/ Assessoria