Campeonato da Imprensa 2022 terá início na primeira quinzena de outubro

- Publicidade -

A direção do Sindicato dos Jornalistas do Acre (Sinjac), se reuniu na quinta-feira, 11, com o presidente da Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), Walter Luiz Ferreira, para definir o início do Campeonato da Imprensa 2022, que ocorrerá no dia 9 de outubro, após dois anos sem o torneio. Na última competição a equipe da TV Acre se sagrou campeã.

“Essa será a vigésima edição do Campeonato da Imprensa. Neste ano, por conta do período eleitoral, que em 2022 está sendo atípico, teremos que realizar o torneio em outubro. Então, para que o pleito não comprometa o campeonato, decidimos realizar a competição após o primeiro turno. Convidamos todos os jornalistas, as torcidas organizadas e os familiares para prestigiar o evento”, frisou Luiz Cordeiro, presidente do Sinjac.

O presidente da AABB, Walter Luiz Ferreira, falou sobre a satisfação de mais um ano de parceria da associação com o Sinjac. ” É uma satisfação pra gente tem vocês aqui novamente, realizando essa campeonato tão bonito, que já é tradicional. É um prazer ceder a estrutura do nosso clube para o sindicato, após dois anos sem esse evento esportivo, uma confraternização dos amigos da imprensa”.

As inscrições para o campeonato podem ser feitas até o dia 30 de setembro, por meio do site: sinjac.com.br, ou pelo PIX do Sinjac (CNPJ: 04.582.250/0001-38).

Fonte/ O Alto Acre