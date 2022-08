Campeão mundial de jiu-jítsu, Leandro Lo é baleado na cabeça durante show em clube da Zona Sul de SP

- Publicidade -

O campeão mundial de jiu-jítsu Leandro Pereira do Nascimento Lo, de 32 anos, foi baleado numa festa dentro do Clube Sírio, no bairro de Indianópolis, na Zona Sul de São Paulo, na madrugada deste domingo (7). Segundo o advogado do lutador, já está confirmada a morte cerebral do atleta.

Leandro Lo levou um tiro na cabeça após uma discussão durante o show de pagode do grupo Pixote dentro do clube. O autor está identificado e foragido.

O canal Combate teve acesso ao boletim de ocorrência, que identifica como autor do disparo o policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo . O crime foi registrado como tentativa de homicídio.