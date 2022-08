Campanha recolhe embalagens vazias de agrotóxicos no AC; produtores que não devolverem podem ser autuados

- Publicidade -

Uma ação do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre (Idaf), em parceria com a Associação das Revendas Agrícolas do Acre (Araac) promove a conscientização de produtores rurais para que façam a devolução das embalagens vazias de agrotóxico no estado.

A mobilização começou na sexta-feira (5) e tem como objetivo fazer com que o produtor esteja com a situação regular, já que a devolução é obrigatória. As embalagens devem ser entregues no posto de coleta localizado na BR-364, km 4, Distrito Industrial, em Rio Branco, das 8h às 12h e das 14h às 17h.

Conforme o Instituto, a central de recebimento da Araac funciona durante todo o ano, arrecadando embalagens de agrotóxicos vazias e com sobras. A ação, é realizada no formato “Portas Abertas”.

É importante que o produtor faça a tríplice lavagem das embalagens antes da entrega. Além disso, outra orientação é que as tampas devem ser levadas e embalagem separada e recipientes flexíveis também devem ser colocadas em sacos reforçados.

Toda a mobilização visa retirar de circulação esse tipo de material, que oferece risco tanto à saúde humana como ambiental, já que pode contaminar o lençol freático. O órgão alerta que o produtor que deixar de fazer a devolução pode ser autuado.

G1 Acre