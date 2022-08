Campanha pintando o 7 beneficia a APAE Rio Branco com doação de R$ 150 mil

- Publicidade -

Ajuda para quem ajuda. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Rio Branco (Apae Rio Branco) recebeu na última terça-feira, 30, a doação de R$ 150 mil, oriundos da campanha nacional ‘Pintando o 7’, promovida pela rede Gazin.

O cheque simbólico foi entregue em uma das lojas do Grupo Gazin, na capital acreana. A solenidade contou com a presença do prefeito Tião Bocalom.

A ação foi realizada a nível nacional, em todos os municípios do país que dispõem de uma loja Gazin. Em 2022, a campanha arrecadou um montante de mais de R$ 2,1 milhões.

O recurso angariado ao longo da campanha, que teve início no mês de junho, assegura investimentos para as Apaes das cidades contempladas. A cada R$100 reais em compras, a empresa convertia R$ 7 para doação.

“A iniciativa privada está fazendo a sua parte para ajudar a entidade. Só sabe do valor real da importância de uma ajuda para a Apae, quem tem um filho ou um parente especial. Que outras empresas façam o mesmo que a Gazin está fazendo”, salientou o prefeito.

A presidente da Apae Rio Branco, professora Maria do Carmo, enalteceu a iniciativa da presidência do Grupo Gazin, e disse que o valor arrecadado já tem destino certo.

“A comunidade pode ter certeza que todo valor doado será utilizado em prol do bem-estar dos alunos, bem como na aquisição de novos aparelhos de ar condicionado, alimentação dos estudantes e compra de equipamentos, que venham a atender as necessidades dos técnicos da Apae”, destacou Maria do Carmo.

Fonte/ A Gazeta do Acre