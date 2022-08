Caminhonete roubada é recuperada 24 horas após ser furtada

- Publicidade -

Uma guarnição da Polícia Militar do Acre (PMAC) recuperou na manhã desta quarta-feira, 24, uma caminhonete Hilux furtada na terça-feira, 23, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco. Quatro homens foram presos durante a ação, que ocorreu no bairro Beira Rio, em Epitaciolândia.

Os policiais militares já tinham conhecimento de que o veículo havia sido furtado do estacionamento de um posto de combustível da capital quando o avistaram ao passar pelo cerco eletrônico em deslocamento da Bolívia para o Brasil, informação repassada pela rede de rádio por uma guarnição do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (Giro). Segundos após, uma equipe de serviço na Operação Bioma fez a abordagem e deteve os quatro ocupantes, todos de nacionalidade boliviana.

O veículo foi apreendido e os indivíduos detidos foram encaminhados para a delegacia local e devem responder pelo crime de receptação.

Ascom