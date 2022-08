Caminhoneiro é autuado com 71 comprimidos de rebite pela PRF

- Publicidade -

O caminhoneiro foi abordado em Belém de São Francisco

Uma fiscalização ocorrida no último sábado (30) resultou em uma apreensão de 71 comprimidos de rebite, nome popular dado a anfetamina, substância utilizada por caminhoneiros para inibição do sono. Tudo aconteceu no município de Belém de São Francisco, localizado no estado de Pernambuco.

Ao ser abordado, o condutor do caminhão acabou confessando que havia comprado os comprimidos de rebite para consumo próprio evitando o cansaço durante a viagem, assim poderia dirigir por mais tempo.

Ao verificarem o veículo, se depararam com a presença dos comprimidos e ainda notificaram o caminhoneiro pelo não cumprimento da lei do descanso, já que ele estava a várias horas seguidas sem dormir.

O motorista precisou assinar um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) para comparecer em juízo assim que solicitado. O caminhoneiro também teve o veículo retido até o cumprimento do horário de descanso estabelecido por lei já que havia sido autuado também por não respeitá-lo.

O uso de substâncias como essa a longo prazo, pode causar efeitos colaterais indesejáveis como falta de apetite, dilatação da pupila e problemas cardíacos com batimentos acelerados e arritmia.

O efeito de inibição do sono que deveria ser apenas para a hora da viagem, acaba se tornando prolongado virando uma insônia, não permitindo até na hora de descanso que o motorista durma.