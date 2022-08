Câmera flagra mulher sendo arrastada para terreno ; homem foi preso por estupro

- Publicidade -

Um vídeo divulgado pela Guarda Municipal de Cascavel mostra o momento em que uma mulher é parada na rua e levada para um terreno, onde foi estuprada. O suspeito é um homem de 35 anos. Assista.

Vídeo mostra momento em que mulher é arrastada para terreno onde foi estuprada

O caso aconteceu na madrugada de sábado (6), mas as imagens foram divulgadas pela Guarda Municipal apenas nesta terça-feira (9). O crime foi registrado no bairro Coqueiral.

De acordo com a guarda, minutos depois do crime, uma viatura passou pelo local e a vítima pediu socorro. O suspeito se entregou na delegacia horas depois do crime, admitindo que houve estupro.

O homem foi preso. Segundo a guarda, ele tinha passagens pela polícia.