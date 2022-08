Câmara Criminal mantém sentença de quadrilha que manteve pastor e família reféns para roubar caminhonete

- Publicidade -

Condenados a quase 42 anos de prisão, os quatro criminosos que fizeram um pastor e a família de reféns tiveram o pedido de redução de pena negado. A decisão foi dos desembargadores que compõem a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Acre. O recurso, que pedia revisão da sentença, foi impetrado pela defesa dos réus;

O crime ocorreu no dia 11 de agosto de 2021, quando uma quadrilha invadiu a chácara da família localizada na Estrada do Quixadá. Durante a ação, o evangélico, a esposa e o filho de 11 anos, foram rendidos e ficaram reféns de André Lucas e Michael Silva, dois dos integrantes do bando.

Os outros criminosos, Hércules e Edleudo, seguiram com a caminhonete da família com destino a Bolívia, mas o veículo foi interceptado na BR-317 por policiais militares do BOPE e a dupla acabou detida. Após a prisão, outra equipe foi para o endereço das vítimas. A casa foi cercada e os policiais conseguiram libertar a família e prender os demais assaltantes.

Em maio deste ano os quatro envolvidos no crime foram condenados. Michael Silva de Freitas recebeu a maior pena. Apontado como líder do bando, ele condenado 11 anos, 1 mês e 10 dias. Já Hércules Mailon Almeida de Souza, André Lucas de Souza Lima e Edleudo Paulino Ferreira foram sentenciados, cada um, a 10 anos e 25 dias.

Agora a decisão do juiz da vara de delitos e roubo e extorsão foi confirmada em segundo grau.

AcreNews