Há mais de um mês, o Senado Federal aprovou a medida que regulamenta uma linha de crédito para as pessoas físicas e microempreendedores individuais (MEIs). Em suma, ela foi criada pelo governo, de forma a estimular o empreendedorismo e apoiar os donos de pequenos negócios no país. O empréstimo acontece por meio do Caixa Tem.

O microcrédito do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (SIM Digital) está disponível no app Caixa Tem. As suas condições são exclusivas e procuram facilitar o acesso ao crédito para empreendedores fora da mira dos grandes bancos.

Caixa Tem vai emprestar até R$ 4.500 em agosto?

Atualmente, os empréstimos são de até R$ 1 mil para as pessoas físicas, e de até R$ 3 mil para os MEIs. Entretanto, o texto aprovado na Câmara aumenta os limites para R$ 1,5 mil e R$ 4,5 mil, respectivamente.

A alteração nos valores ainda depende da sanção do presidente da República, por isso, não está valendo. Enquanto isso, os limites antigos seguem sendo adotados.

Como dito acima, as pessoas físicas podem contratar até R$ 1 mil e MEIs até R$ 3 mil. E o pagamento deve ocorrer em até 24 meses. Além disso, as taxas de juros se assemelham, mas variam conforme o grupo:

Pessoas físicas (PF): taxa de juros a partir de 1,95% ao mês;

Pessoas jurídicas (MEI): taxa de juros a partir de 1,99% ao mês.

Para quem é PF, a contratação está disponível pelo app Caixa Tem, na opção “Crédito Caixa Tem“. Enquanto isso, os MEIs devem ir a uma agência da Caixa para pegar o empréstimo. Por fim, o crédito está disponível até mesmo para quem está negativado, desde que a dívida não ultrapasse R$ 3 mil. E o MEI deve ter pelo menos 1 ano de atividade como CNPJ antes de pedir.

