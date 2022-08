Cadela tem patas e focinho cortados  pelo próprio tutor e causado é denunciado por maus tratos

- Publicidade -

Uma cadela foi atacada com golpes de facão e teve as patas e o focinho cortados, na última terça-feira (30), na cidade de Camacan, na região sul da Bahia. A violência foi flagrada pelo tutor do animal, que também foi ameaçado pelo agressor.

O suspeito do crime é um homem que mora na região e disse ter cometido a agressão depois que sua cabra foi atacada pela cadela.

O caso aconteceu no bairro Frederico Borges. Segundo a Polícia Civil, o dono do animal, identificado como Marcos Antônio Oliveira dos Santos, disse que flagrou a situação quando chegou em casa e viu a cadela ferida e ensanguentada.

O animal foi levado para uma clínica em Itabuna, a cerca de 85 quilômetros distante de Camacan, onde foi atendida. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Policiais militares disseram que o suspeito se apresentou na delegacia. O caso foi registrado na Delegacia Territorial de Camacan, que investiga a ocorrência de maus tratos.

Fonte: G1