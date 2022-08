Cada vez mais longe da Champions, Marcelo pode antecipar fim da carreira e se dedicar a nova função

- Publicidade -

Sem propostas de clubes da Champions League, Marcelo pode antecipar sua aposentadoria dos gramados, segundo o “Marca”. Após se despedir do Real Madrid, o lateral-esquerdo vem recebendo propostas que não o convencem.

A inscrição de jogadores para a fase de grupos da Liga dos Campeões se encerra no próximo dia 2 de setembro. No entanto, o atleta vem recebendo ofertas de equipes do mundo árabe e Estados Unidos, além de já ter sido ligado com um retorno ao Brasil.

Em recente entrevista, o veterano afirmou que a volta para o Brasil estava descartada, sempre reafirmando o desejo de disputar a Champions League. Com isso, Marcelo pode se dedicar a novos projetos que já começou a construir.

O jogador é dono do Azuriz, da segunda divisão do Campeonato Paranaense, e do Mafra, da segunda divisão de Portugal. O clube brasileiro é visto como um local ideal para a formação de atletas, enquanto ambas as equipes poderiam servir como uma ponte entre o mercado brasileiro e europeu.

Prestes a iniciar sua 23ª temporada na NFL, Tom Brady, aos 45 anos, se tornará o atleta mais bem pago de toda a liga pela primeira vez em toda a carreira. O quarterback atualmente atua pelo Tampa Bay Buccanners com um salário de U$ 30 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 154 milhões. No entanto, o atleta soma mais de R$ 230 milhões em patrocínios com marca de suplementos, uma empresa de NFTs e a sua própria linha de roupa. Confira a lista com os 10 maiores salários da liga.