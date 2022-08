Cachorro derruba motoqueiro na Estrada Jarbas Passarinho e condutor tem dedo quebrado

- Publicidade -

O motociclista Marcos Maciel, de 23 anos, foi vitima de um acidente de trânsito, após bater em um cachorro, na Estrada Jarbas Passarinho, bairro Santa Cruz. A colisão ocorreu por volta das 19h, de segunda-feira (15).

Conforme informações, o motociclista conduzia sua moto Honda CG Titan, de cor vermelha, placa QLV-844, quando se deparou com uma matilha de cachorros atravessando a rua. Em seguida, uns dois animais retornou e passou a frente da motocicleta, derrubando o piloto no asfalto. Com a queda, o rapaz teve várias escoriações e uma fratura no dedo do pé direito.

Após a colisão, o cachorro sumiu do local, e o jovem foi socorrido por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que encaminhou Marcos para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado estável, sem risco de morte.