Bruna Biancardi, ex de Neymar, puxa lista de famosos que vão comemorar o Dia dos Solteiros

O Dia dos Solteiros, celebrado nesta segunda-feira (15), chegou e tem famosos que estão comemorando a data pela primeira vez depois de um longo relacionamento. É o caso da modelo Bruna Biancardi, que confirmou o fim do namoro com Neymar há três dias. Apesar do romance da vida a dois, os novos solteiros do pedaço estão aproveitando bastante a nova fase.