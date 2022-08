Bruna Biancardi confirma término com Neymar: “Já faz algum tempo”

Tudo começou em agosto do ano passado, quando a influenciadora foi apontada como novo affair do jogador. Ela foi vista na arquibancada de um jogo do Paris Saint-Germain, porém em novembro ela continuava afirmando que estava solteira.

Os dois só assumiram o romance em janeiro de 2022, após Neymar publicar uma foto íntima dos dois no Instagram. No clique, o atleta fazia careta enquanto curtia a namorada.