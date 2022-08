Bruaca se revolta e debocha de Tenório: “Porcaria de homem”

- Publicidade -

Após ser expulsa da própria casa em “Pantanal”, Maria Bruaca (Isabel Teixeira) voltará ao local com uma arma em punho para enfrentar Tenório (Murilo Benício).

“Você me botou pra fora, mas eu voltei. Voltei para acertar nossas contas de uma vez por todas”, dispara. Nervoso, Tenório chamará a esposa de louca. “Bruaca é a mãe. Você me enganou a vida toda, seu maldito! Eu te enganei agora, só depois de saber que você tinha uma outra a vida inteira”, continua ela, que vai debochar do marido ao falar sobre seus amantes.

“Você sempre foi isso, Tenório, um cagalhão. Homem só na hora da bravata. Eu dormi com seus peões às suas costas, né? Dormi mesmo. E digo mais: eles são muito melhores do que você. Até porque você é uma porcaria de homem, sempre foi e sempre vai ser”, completou.

Tenório tentará interromper a esposa para chamá-la de vagabunda, mas não vai conseguir. “Nenhum de nós nunca prestou, nenhum de nós vale nada. Vivemos uma vida inteira de mentira, mas agora chegou a hora da verdade”, dispara Bruaca.

Vida nova

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) resolveu se reinventar após ser expulsa de casa pelo marido em “Pantanal”. A dona de casa irá morar na chalana da região ao lado de Eugênio (Almir Sater), e terá a oportunidade de esnobar o marido.

Agora com o nome Maria Chalaneira, ela presenciará Tenório (Murilo Benício) passeando com Zuleica (Aline Borges), a amante que trouxe para ser sua nova esposa. Ao ver a cena, a ex-Bruaca não vai parar a chalana e dirá para Eugênio seguir em frente.